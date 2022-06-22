Так вважає колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Про це він сказав 24 каналу.

До теми Вимоги ЄС Україна планує виконати до кінця 2022 року, – Стефанішина

Я б сказав, що ці 7 вимог – це подарунок Україні від Європейського Союзу,

– зазначив він.

Як пояснив Огризко, зараз на кону стоятиме питання, чи ми ідемо далі, чи залишаємося у минулому.

"І я вважаю, що маючи потужне громадянське суспільство, яке вже не дозволить владі "гратися в слова", а вимагатиме у них дій, ми до кінця (2022 – 24 канал) року усе це зробимо. Я так сподіваюсь", – сказав Огризко.

Він додав, що це буде допомога для України та усіх нас. Ба більше, ці умови дуже легко виконати, вони у наших інтересах. Це те, що давно повинно бути зроблено, наголосив ексміністр закордонних справ.

Увага! Наприкінці 2022 року Європейська комісія підготує висновок щодо виконання Україною усіх вимог. Віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що що багато процесів уже запущені, тому влада зробить все можливе для їхнього прискорення.

Які вимоги висуне ЄС Україні

Щоб успішно перейти до наступного етапу в процедурі набутті статусу члена Європейського Союзу, потрібно виконати такі 7 вимог:

реформу Конституційного Суду;

продовження судової реформи;

боротьбу з корупцією, включно з призначенням керівника САП;

боротьбу з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміну законодавства про нацменшини.

Останній пункт прописали, аби "заспокоїти" Угорщину. У ньому мовиться про те, що Україна ще кілька років тому обіцяла ухвалити рамковий закон про національні меншини. Водночас Брюссель запевняє, що Угорщина не буде вимагати схвалення такої редакції закону, який буде невигідний для України.

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