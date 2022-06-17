Соответствующее решение озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Украине рекомендуют предоставить статус кандидата в члены Евросоюза.

Читайте также Позитивное волнение – посол ЕС накануне выводов относительно заявки Украины на членство

Украина продемонстрировала стремление стать членом ЕС

Комиссия рекомендует предоставить Украине европейскую перспективу. Это, конечно, при условии, что в стране будет проведен ряд важных реформ. По мнению комиссии, Украина четко продемонстрировала стремление страны и решительность страны жить по европейским ценностям и стандартам,

– сказала Урсула Фон Дер Ляйен.

Она подчеркнула, что наше государство уже имплементировало больше половины правил, норм и стандартов Европы. Если быть точнее, то речь идет о 70%!

Но Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что наше государство ожидает еще немало работы. Речь идет о достижении верховенства права, борьбе с олигархами и коррупцией. Кроме того, необходимо будет способствовать достижению основополагающих прав человека.

Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В то же время, нашему государству уже предоставили план действий. Его необходимо выполнить для того, чтобы у Украины была возможность вести переговоры о вступлении в Евросоюз.

В Офисе Президента уже отреагировали на решение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался по поводу рекомендации предоставить Украине кандидатство на члены ЕС. Он подробнее рассказал, какие именно задачи необходимо нашему государству выполнить, чтобы предпринять следующие шаги. Речь идет о:

Необходимость принять, а также внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины . Эта задача включает предварительный отбор, который должен осуществляться на оценивании добродетели и профессиональных навыков судей. Эти критерии определены Венецианской комиссией;

. Эта задача включает предварительный отбор, который должен осуществляться на оценивании добродетели и профессиональных навыков судей. Эти критерии определены Венецианской комиссией; Необходимо будет завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции. То же касается отбора кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

То же касается отбора кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины; Кроме того, Украина должна усилить борьбу с коррупцией . В частности, это касается более высокого уровня. Также необходимо завершить отбор и назначить нового руководителя НАБУ и прокурора САП;

. В частности, это касается более высокого уровня. Также необходимо завершить отбор и назначить нового руководителя НАБУ и прокурора САП; Наше государство также должно соответствовать законодательству по борьбе с отмыванием денег. Речь идет о стандартах, введенных Группой по финансовым мерам (FATF);

Речь идет о стандартах, введенных Группой по финансовым мерам (FATF); Необходимо также принять комплексный стратегический план реформирования правоохранительного сектора ;

; В Украине должен заработать "антиолигархический" закон;

Законодательство о СМИ должно соответствовать европейскому аудиовизуальному законодательству;

должно соответствовать европейскому аудиовизуальному законодательству; Следует завершить реформу законодательной базы, которая касается национальных меньшинств. Над ней сейчас работают согласно рекомендациям, предоставленным Венецианской комиссией. После этого необходимо будет разработать механизмы, которые позволят ее внедрить.

Наша задача – сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС,

– подчеркнул Ермак.

Осталось дождаться 23 – 24 июня. Тогда во время саммита ЕС лидеры, которые входят в союз, должны принять соответствующее решение. Если оно будет положительным, то наше государство получит статус кандидата на членство в ЕС и продолжит свое движение вперед.

Достойно внимания – Франция поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС: смотрите видео