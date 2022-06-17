Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что сегодня, 17 июня 2022 года, должно быть важное решение Еврокомиссии по заявке Украины на членство.

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Кроме того, он вспомнил, что такой же прекрасный летний день был у его родной Эстонии. Тогда 25 лет назад Еврокомиссия открыла стране путь в ЕС. Матти Маасикас отметил, что сейчас у него те же положительные тревоги.

Жду заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, которое должно быть представлено сегодня. Не могу не вспомнить такой же чудесный летний день 25 лет назад, когда Комиссия открыла путь моей родной Эстонии в ЕС. То же положительное волнение, то самое ощущение истории в воздухе,

– написал Матти Маасикас.

Что известно о статусе кандидата в ЕС для Украины: последние новости

По данным СМИ, главный исполнительный орган ЕС рекомендует предоставить Украине статус кандидата уже в пятницу, 17 июня. Об этом сообщили анонимные источники, знакомые с планами европейского руководства.

В Киев 16 июня с визитом прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Эти лидеры могут повлиять на позиции всего Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июня посетил Киев. Он заверил, что Европа будет поддерживать Украину и дальше. Об этом политик сообщил по итогам визита. Макрон считает, что Украина должна быть свободна.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили недоволен таким форсированием кандидатства Украины и Молдовы. По его мнению, Европейский Союз должен сначала предоставить статус кандидата на вступление именно Грузии, которая уже долгое время внедряет реформы и делает все для сближения с Европой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина уже на финальной прямой к саммиту ЕС. Там решится судьба нашего вступления. По его словам, этот статус важен, потому что юридически закрепит Украину в проекте европейской интеграции. Ведь до сих пор десятилетиями была стратегическая неопределенность по отношению к Украине.

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