Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що сьогодні, 17 червня 2022 року, має бути важливе рішення Єврокомісії щодо заявки України на членство.

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Крім того, він пригадав, що такий самий чудовий літній день був у його рідної Естонії. Тоді 25 років тому Єврокомісія відкрила країні шлях до ЄС. Матті Маасікас зазначив, що зараз у нього ті ж позитивні хвилювання.

Чекаю на висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, який має бути представлений сьогодні. Не можу не згадати такий же чудовий літній день 25 років тому, коли Комісія відкрила шлях моїй рідній Естонії до ЄС. Те саме позитивне хвилювання, те саме відчуття історії в повітрі,

– написав Матті Маасікас.

Що відомо про статус кандидата в ЄС для України: останні новини

За даними ЗМІ, головний виконавчий орган ЄС рекомендує надати Україні статус кандидата вже в п'ятницю, 17 червня. Про це повідомили анонімні джерела, які знайомі з планами європейського керівництва.

До Києва 16 червня з візитом прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Ці лідери зможуть вплинути на позиції всього Євросоюзу.

Президент Франції Еммануель Макрон 16 червня відвідав Київ. Він запевнив, що Європа підтримуватиме Україну й надалі. Про це політик повідомив за підсумками візиту. Макрон вважає, що Україна повинна бути вільною.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі незадоволений таким форсуванням кандидатства України та Молдови. На його думку, Європейський Союз має спочатку надати статус кандидата на вступ саме Грузії, яка вже тривалий час впроваджує реформи та робить все для зближення з Європою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що Україна вже на фінішній прямій до саміту ЄС. Саме там вирішиться доля нашого вступу. За його словами, цей статус важливий, бо юридично закріпить Україну в проєкті європейської інтеграції. Адже досі десятиліттями була стратегічна невизначеність щодо України.

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