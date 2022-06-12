Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що Україна вже на фінішній прямій до саміту ЄС. Саме там вирішиться доля нашого вступу.

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Трибуни скандують, лінію вже видно попереду, сил вже немає, але відкривається сто десяте дихання. У цю мить варто згадати, яку колосальну дистанцію ми подолали,

– каже Кулеба.

За його словами, цей статус важливий, бо юридично закріпить Україну в проєкті європейської інтеграції. Адже досі десятиліттями була стратегічна невизначеність щодо України.

Невизначеність без конструктиву

За словами Кулеби, ця невизначеність щодо України перестала бути конструктивною.

"Це руйнування багаторічного російського наративу про те, що "Україну в ЄС не чекають".

Сьогодні ми впритул наблизилися до розв'язки. Це дипломатична битва епічного масштабу, в якій задіяні всі дипломатичні сили України", – розповів Кулеба.

Він наголосив, що загалом весь шлях євроінтеграції України – це подолання нами смуги перешкод з європейських стереотипів і страхів. Останні метри цієї дистанції є найскладнішими.

Прихильники і скептики

Як відомо, не всі країни ЄС виступають за надання нашій державі статусу кандидата. Але Україна працює над тим, щоб їх переконати.

Вчорашні скептики стали прихильниками. Вчорашні начебто прихильники раптом хитнулися в скепсис, а ми схиляємо їх назад в позитив. Останні бастіони тримаються, але відступлять, якщо залишаться на самоті. Меншість скептиків кинула проти нас всі контраргументи. Справжнє обличчя кожного тепер видно і за результатом українці оцінять кожного,

– каже міністр.

Він також розповів, що за останні місяці вислухав чимало монологів скептиків. У деяких з них було очевидно, що люди самі не надто вірять в те, що кажуть. Зрештою, Кулеба згадав, що безвіз нам також давався важко. Європа боялась напливу мігрантів, злочинців. Але зрештою все працює добре. Тому й тепер ми допоможемо європейським друзям подолати їхні страхи.

Кандидатство України на членство в ЄС

Заявку наша держава подала через кілька днів після вторгнення Росії, коли стало зрозуміло, що ми нищимо "другу армію світу". ЄС прагнення підтримав, Україна в найкоротші терміни заповнила опитувальник. Проте, є деякі держави, які виступають проти нашого вступу, або ж кажуть, що він може затягнутися на понад 10 років. Мовиться про Нідерланди, неоднозначну позицію Німеччини та Франції й інших. Єврокомісія визначиться щодо кандидатства України в ЄС 23 – 24 червня.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що з цього приводу почався фінальним дипломатичний марафон. Реальність така, що насправді у цьому марафоні Україна в одній команді з Євросоюзом. Саме цій команді належить виграти. Позитивне рішення може посилити не тільки Україну, але й увесь ЄС. Тому ми на всіх рівнях будемо працювати ще більше, щоб стати кандидатом на вступ до ЄС.

Також Київ 11 червня відвідувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона підтримує наші європейські прагнення. Вона провела фінальні переговори з Володимиром Зеленським напередодні саміту. Зауважила, що Єврокомісія працює над Платформою відбудови України. Щодо цього питання фіксують великий ентузіазм. Західні ЗМІ ж писали, що Україна отримає статус кандидата, але з певними умовами щодо реформ. Реальний вступ може затягнутися й на 10 років.

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