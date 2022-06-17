У Брюсселі відбулося засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Це вже третє таке засідання, яке було створено за ініціативи Сполучених Штатів для підтримки України необхідним озброєнням, щоб протистояти російській навалі.

"Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом", – коротко заявив після цієї зустрічі Олексій Резніков.

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Олексій Резніков також взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн.

"Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами, які не є членами Альянсу: серед запрошених гостей – Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами "НАТО де-факто". Радий, що колеги підтвердили, що Україна – де-факто вже член цієї родини", – заявив Олексій Резніков.

Він провів близько десяти двосторонніх зустрічей з очільниками оборонних відомств країн НАТО

"Всі міністри висловили підтримку Українському народу і Збройним Силам України. Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу", – розповів український міністр.

Британська підтримка

Олексій Резніков провів і зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Перед тим британський міністр заявив, що його країна викупила бельгійські самохідні гаубиці M109 у приватної зброєвої компанії, які передасть Україні.

Окрім того, Велика Британія та Туреччина координуватиме зусилля з Україною в питаннях вирішення гуманітарних проблем. Про це Олексій Резніков та Бен Воллес говорили з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

З ким ще зустрічався Резніков

За словами Олексія Резнікова, в нього також відбулися дуже плідні розмови з міністром оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, міністром оборони Норвегії Бйорном Арілдом Грамом, міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні, міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.



"Висловив подяку за усі форми підтримки, в першу чергу – поставки важкого озброєння. Наголосив, що час дуже важливий для України, адже йдеться про життя наших людей", – заявив Олексій Резніков.

Три етапи деокупації України

Олексій Резніков під час зустрічі в Брюсселі назвав і три етапи деокупації України. Перший з них – це зупинка російських військ.

"Російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити. Для цього нам потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо", – заявив Олексій Резніков.

Другий етап передбачає вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Третій етап – деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах.

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"Використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників", – заявив Олексій Резніков.

Міністр оборони заявив, що світ висловлює підтримку нашій державі у цьому прагненні – Росія має покинути нашу територію, вивести свої війська. У тому числі й з Криму, Донеччини та Луганщини, які під окупацією з 2014 року.

"Подальша реінтеграція – одне з ключових і тендітних питань. Власне, люди вже висловили свою позицію по всіх містах, в тому числі тимчасово окупованих, відправляючи "асвабадітєлєй" за російським кораблем зрозумілою терористам мовою", – відзначив Олексій Резніков.

Він заявив, що Україна вже довела, що може бути надійним щитом Європи на сході.

"Саме тому відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинно стати частиною стратегії вільного світу. Тоді будь-який агресор побачить, що намагатися досягати своїх цілей силою за рахунок інших – це помилка… Вже працюємо над практичним втіленням досягнутих домовленостей. Адже наші воїни потребують підтримки", – підсумував Олексій Резніков.

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