В Брюсселе состоялось заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это уже третье заседание, которое было создано по инициативе Соединенных Штатов для поддержки Украины необходимым вооружением, чтобы противостоять российскому нашествию.

"Ключево: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет впоследствии", – коротко заявил после этой встречи Алексей Резников.

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Алексей Резников также принял участие во встрече министров обороны стран.

"Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами, не являющимися членами Альянса: среди приглашенных гостей – Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО. По крайней мере, имел возможность обсудить с партнерами "НАТО" де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина – де-факто уже член этой семьи", – заявил Алексей Резников.

Он провел около десяти двусторонних встреч с главами оборонных ведомств стран НАТО

"Все министры выразили поддержку Украинскому народу и Вооруженным Силам Украины. Я горжусь нашей армией. Горжусь тем, что все коллеги увлекаются нашими воинами, их победой. Они понимают, что мы боремся не только за Украину, но и за свободную Европу", - рассказал. украинский министр.

Британская поддержка

Алексей Резников провел и встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. До этого британский министр заявил, что его страна выкупила бельгийские самоходные гаубицы M109 у частной оружейной компании, которые передаст Украине.

Кроме того, Великобритания и Турция будут координировать усилия с Украиной в вопросах решения гуманитарных проблем. Об этом Алексей Резников и Бен Уоллес говорили с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

С кем еще встречался Резников

По словам Алексея Резникова, у него также состоялись очень плодотворные разговоры с министром обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, министром обороны Норвегии Бьорном Арилдом Грамом, министром обороны Канады



"Сказал благодарность за все формы поддержки, в первую очередь - поставки тяжелого вооружения. Подчеркнул, что время очень важно для Украины, ведь речь идет о жизни наших людей", - заявил Алексей Резников.

Три этапа деоккупации Украины

Алексей Резников во время встречи в Брюсселе назвал три этапа деоккупации Украины. Первый из них – это остановка русских войск.

"Российские преступники уничтожают все на территориях, которые им удается временно захватить. Для этого нам нужно скорейшее усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и тому подобное", – заявил Алексей Резников.

Второй этап предусматривает выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Третий этап – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно-признанных границах.

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"Использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не Россия. И наши партнеры это понимают. Нам не нужно чужого. Мы защищаем свою: жизнь наших людей, наши земли. Мы освобождаем свободную Украину от российского нашествия. От убийц, мародеров и насильников", – заявил Алексей Резников.

Министр обороны заявил, что мир выражает поддержку нашему государству в этом стремлении – Россия должна покинуть нашу территорию, вывести свои войска. В том числе и из Крыма, Донецкой области и Луганской области, которые под оккупацией с 2014 года.

"Дальнейшая реинтеграция – один из ключевых и хрупких вопросов. Собственно, люди уже высказали свою позицию по всем городам, в том числе временно оккупированным, отправляя "асвабадителей" за российским кораблем на понятном террористам языке", – отметил Алексей Резников.

Он заявил, что Украина уже доказала, что может являться надежным щитом Европы на востоке.

"Именно поэтому восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира. Тогда любой агрессор увидит, что пытаться достигать своих целей силой за счет других – это ошибка… Уже работаем над практическим воплощением достигнутых договоренностей. Ведь наши воины нуждаются в поддержке", – подытожил Алексей Резников.

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