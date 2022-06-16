Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, це важливий для України візит.
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Саакян наголосив, що ключовий меседж європейських лідерів – це те, що всі ці країни підтримують кандидатство на членство України в ЄС.
"Візит лідерів означає, що вони узгодили між собою цю підтримку. Також візит важливий своєю символічністю. Адже це означає масштабну підтримку України ключовими країнами Європи", – наголосив експерт.
На його думку, Париж і Берлін хотіли продемонструвати, що вони є центром прийняття рішень в Європі. Це фактично противага до заяв Британії, яка постійно підтримує Україну.
Саакян зазначив, що кожен залишився при своїх позитивах – Шольц, Макрон, Драгі та Йоганніс знайшли свої внутрішні політичні електоральні бали, а Україна отримала символічну підтримку.
Від цих європейських політиків Україна отримала чітку заяву про підтримку кандидатства України на членство в ЄС. Я думаю, що у найближчий час Україна побачить, зокрема, і зміни позиції Нідерландів і Данії у підтримці,
– заявив він.
Експерт додав, що вплив Німеччини на ці країни, хоч формально ніде не заявлений, але присутній.
Додамо, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі засвідчили у Києві, що підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Така ж позиція у Румунії, чий президент Клаус Йоганніс приєднався до візиту.
Водночас нещодавно Данія та Нідерланди наразі виступили проти кандидатства України на вступ до ЄС.
Тому президент Володимир Зеленський запитав у прем'єр-міністрв Нідерландів Рютте: “Якщо ви думаєте, що в ЄС немає для нас місця, то ви повинні сказати це чітко".
Вступ України в ЄС: останні новини
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС – історичне рішення для Європи. Вона вірить, що у майбутньому це рішення будуть розглядати як правильне та необхідне.
- Вже незабаром України дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до ЄС. Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк передбачає, що Україна та Молдова отримають такий статус, а заявка Грузії залишиться у підвішеному стані.
- Так, у п’ятницю, 17 червня Єврокомісія надасть висновок щодо можливого статусу України. А вже наступного тижня рішення буде ухвалювати Європейська рада.
- Раніше було відомо, що великі країни Європи були проти надання Україні статусу кандидата. Вони бояться росіян та не хочуть йти з ними на відкриту конфронтацію. Окрім того, їх турбують витрати, які потрібно буде понести для післявоєнного відновлення України.
Відео до теми – політолог пояснив, що зміниться після візиту Маркона і Шольца