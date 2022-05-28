Про це президент розповів в інтерв'ю нідерландським журналістам. Зеленський прокоментував звернення Рютте до українського парламенту кілька тижнів тому, в якому нідерландець назвав нашу державу частиною європейської сім'ї, але нічого не сказав про членство України в Європейському Союзі.

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Що Рютте думає про членство України в ЄС

Президент розповів, що подякував Рютте за його промову та відчутну допомогу Україні, однак звернув увагу на те, що прем'єр-міністр Нідерландів промовчав про те, "що всі хотіли б почути.

Я сказав йому дуже відверто: "Якщо ви думаєте, що в ЄС немає для нас місця, то ви ви повинні сказати це чітко",

– підкреслив Зеленський.

У відповідь на Рютте сказав, що так не вважає. На його думку, в Євросоюзі є місце для України, але їй потрібно пройти всі необхідні етапи.

Зеленський зауважив, що розуміє – Рютте перебуває на важкому роздоріжжі, адже політичні погляди у Нідерландах різняться. Але президент не думає, що це справедливо.

"Це те ж саме, що Росія говорить про нашу незалежність. Такі речі також говорять деякі політики. Що для нас поки що немає місця. На чому це ґрунтується? Я дійсно не розумію", – сказав український лідер.

Зеленський не вважає таку позицію справедливою, адже політиків обирає народ. І за його даними, 62 відсотки населення Нідерландів підтримує членство України в ЄС.

Статус кандидата – це сигнал

Ба більше, наразі йдеться навіть не про членство, а про статус кандидата. Президент називає його сигналом, що підсилить Україну в боротьбі проти Росії, яка триває у нас вдома, поки політики виступають проти нашого кандидатства та членства в Євросоюзі.

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Він зауважив, що не заперечує, що в України є проблеми. Але вони є й у багатьох країнах ЄС.

Є реформи, які ще нам потрібні, і які ми хочемо реалізувати. І це те, що ми робимо не для Європейського Союзу, а для нас самих,

– сказав Зеленський.

Також президент каже, що розуміє – на все потрібен час. У будь-якому разі Україна завтра не стане членом ЄС. Але все ж, ми б хотіли стати кандидатом, сказав український лідер.

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