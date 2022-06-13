23 – 24 червня на засіданні Ради Європи Україна та Молдова почують вердикт щодо надання їм статусу кандидата на вступ до ЄС. Як повідомляють різні джерела, рішення буде позитивним, але з певними умовами, які необхідно буде виконати у першу чергу.

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Реакція грузинського прем'єра

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі незадоволений таким форсуванням кандидатства України та Молдови. На його думку, Європейський Союз має спочатку надати статус кандидата на вступ саме Грузії, яка вже тривалий час впроваджує реформи та робить все для зближення з Європою.

Коли кажуть, що Україна в стані війни й через це їй має бути надано статус, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу!

– заявив він.

Грузинський прем'єр додав, що його країна працює над отриманням статусу кандидата 9 років, тому заслужила на позитивне рішення.

"Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу", – сказав Гарібашвілі

Також він додав, що у разі прийняття Європою несправедливого рішення йому доведеться пояснювати громадянам, які основні причини такого рішення ЄС.

Вступ України до ЄС: останні новини

Вже незабаром України дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до ЄС. Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк передбачає, що Україна та Молдова отримають такий статус, а заявка Грузії залишиться у підвішеному стані.

Раніше було відомо, що великі країни Європи були проти надання Україні статусу кандидата. Вони бояться росіян та не хочуть йти з ними на відкриту конфронтацію. Окрім того, їх турбують витрати, які потрібно буде понести для післявоєнного відновлення України.

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