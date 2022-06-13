Таку думку він висловив на стрімі 24 каналу з журналістом Романом Цимбалюком. Він вважає, що ці європейські країни грають в російській команді.

Зверніть увагу Макрон цинічно та нахабно спекулює членством України в ЄС, – Піонтковський

Франція та Німеччина не зацікавлені в перемозі України

Піонтковський пригадав, що кампанія з гаслами "не принижуйте Росію" та "збережіть обличчя Путіну" розпочалася після сакрального для окупантів 9 травня та виступу російського диктатора у "день побєдобєсія".

До того часу чітко вималювалася перспектива перемоги України у війні. Коли до Києва зі США приїжджали міністр оборони Ллойд Остін та Ентоні Блінкен, вони відповіли, що цілями Штатів у цій війні є перемога України, відновлення її територіальної цілісності та послаблення Росії до такого рівня, щоб вона не могла повторити свою агресію.

За словами публіциста, приблизно через 2 тижні після цих заяв у Вашингтоні та в усьому світі йшов дискурс про перемогу України. У цьому контексті був прийнятий ряд законів, зокрема і про ленд-ліз та 55 мільярдів доларів допомоги.

Коли виникла реальна перспектива перемоги України, вони злякалися. Ми з вами бачили на екрані список ленд-лізу, там були і HIMERS, і танки, і протиповітряні системи, і протикорабельні ракети. Перемога вимальовувалася абсолютно явно,

– пояснив Піонтковський.

Він підкреслив, що така перспектива жахливо налякала і Німеччину, і Францію, адже з перемогою України і поразкою Росії дуже серйозно трансформується система міжнародних відносин, а перш за все – структура безпеки Європи.

Бояться втратити свою функцію у стосунках з Росією

"Після кожної світової війни, світову структуру визначають держави-переможниці. У цьому випадку – це США, Велика Британія та Україна", – каже Піонтковський.

Це абсолютно не влаштовує Францію та Німеччину. За словами публіциста, так вони втрачають свою комфортну роль, яку грають протягом останніх десятиліть. Йдеться про роль західного посередника у стосунках з Росією.

Як зауважив Піонтковський, французькі президенти вже певний час мають почесну лакейську функцію при путінському дворі. Після кожної російської агресії вони працюють на те, щоб якось оформити її юридично.

Так було у 2008 році, коли Сарказі відвідував Москву та Тбілісі після війни в Грузії та фіксував на папері анексію Абхазії та Південної Осетії. Те ж відбувалося і у 2015 році, коли Олланд та Меркель приїжджали до Києва, щоб "підчистити за Путіним його злочини", зафіксувати анексію Криму, підписати Мінські угоди.

Зараз вони хочуть виступити з тією ж функцією. Чим вони будуть займатися, коли Росія буде переможена і не буде нести загрози? А як зароблятимуть німці без Росії?

– риторично запитав Піонтковський.

"Ці дуже затишно розташувалися в геополітичній ніші особливих стосунків з Москвою. А без цього вони втрачають своє значення, втрачають "велич Франції" та величезні економічні вигоди, які отримувала Німеччина. Тому вони категорично проти перемоги України", – підсумував він.

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