Такое мнение на 24 канале высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что эти европейские страны играют в российской команде.

Макрон цинично и нагло спекулирует членством Украины в ЕС, – Пионтковский

Франция и Германия не заинтересованы в победе Украины

Пионтковский вспомнил, что кампания с лозунгами "не унижайте Россию" и "сохраните лицо Путина" началась после сакрального для кафиров 9 мая и выступления российского диктатора в "день победы".

К тому времени ясно вырисовалась перспектива победы Украины в войне. Когда в Киев из США приезжали министр обороны Ллойд Остин и Энтони Блинкен, они ответили, что целью Штатов в этой войне является победа Украины, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такого уровня, чтобы она не могла повторить свою агрессию.

По словам публициста, примерно через две недели после этих заявлений в Вашингтоне и во всем мире шел дискурс о победе Украины. В этом контексте был принят ряд законов, в том числе и о ленд-лизе и 55 миллиардах долларов помощи.

Когда возникла реальная перспектива победы Украины, они испугались. Мы с вами видели на экране список ленд-лиза, там были и Himers, и танки, и противовоздушные системы, и противокорабельные ракеты. Победа вырисовывалась совершенно очевидно,

– объяснил Пионтковский.

Он подчеркнул, что такая перспектива устрашающе напугала и Германию, и Францию, ведь с победой Украины и поражением России очень серьезно трансформируется система международных отношений, а прежде всего – структура безопасности Европы.

Боятся потерять свою функцию в отношениях с Россией

"После каждой мировой войны, мировую структуру определяют государства-победительницы. В этом случае – это США, Великобритания и Украина", – говорит Пионтковский.

Это совершенно не устраивает Францию и Германию. По словам публициста, так они теряют свою комфортную роль, которую играют последние десятилетия. Речь идет о роли западного посредника в отношениях с Россией.

Как отметил Пионтковский, французские президенты уже некоторое время имеют почетную лакейскую функцию при путинском дворе. После каждой российской агрессии они работают на то, чтобы оформить ее юридически.

Так, в 2008 году, когда Саркази посещал Москву и Тбилиси после войны в Грузии и фиксировал на бумаге аннексию Абхазии и Южной Осетии. То же происходило и в 2015 году, когда Олланд и Меркель приезжали в Киев, чтобы подчистить за Путиным его преступления, зафиксировать аннексию Крыма, подписать Минские соглашения.

Сейчас они желают выступить с той же функцией. Чем они будут заниматься, когда Россия будет повержена и не будет нести угрозы? А как будут зарабатывать немцы без России?

– риторически спросил Пионтковский.

"Эти очень уютно расположились в геополитической нише особых отношений с Москвой. А без этого они теряют свое значение, теряют "величие Франции" и огромные экономические выгоды, которые получала Германия. Поэтому они категорически против победы Украины", – подытожил он.

Стрим Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского: смотрите видео