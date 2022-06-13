Это мнение Европы не изменилось, оно четко на стороне Украины. В то же время целый ряд стран четко против предоставления статуса, в частности, говорится о позиции президента Франции Эмануэле Макроне. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.
Интересно знать Победы Украины страшно напугали Францию и Германию, – Пионтковский
Наглое заявление Макрона
Эксперт отметил, что сегодня Украина героически защищает всю Европу – от "Бучи" на территории Прованса, например. Именно поэтому заявление Макрона невероятно наглое. Сначала президент Франции сказал, что пройдут десятилетия, прежде чем Украина достигнет критериев вступления в ЕС.
Вдруг он передумал. Теперь решил подмахнуть какой-то бумажкой. Он шантажирует Украину,
– заметил публицист.
Пионтковский убежден, что когда в стране война, бумажки не имеют никакого значения. Важен только один параметр – это количество установленных "хаммерсов" (реактивных систем залпового огня). "Четыре на территории Польши – это недостаточно. Нужно 100 на территории Украины", – считает он.
Теперь Макрон предлагает согласиться с планом капитуляции, а взамен – предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это ужасный цинизм. По моему мнению, необходимо дать очень жесткий отпор и высказаться по поводу всей деятельности этого французского господина", – подытожил он.
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Позиция Макрона по отношению к Украине
- Французский лидер предлагал Украине пойти на территориальные уступки, чтобы "сохранить лицо Путина". Президент Украины Владимир Зеленский дал четкий ответ: украинцы не готовы уступать свои территории.
- Впоследствии президент Франции призвал "не унижать Россию", чтобы после войны она вышла из изоляции. В то же время Макрон добавил, что вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина.
- Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что готов увеличить поставки тяжелого вооружения для Украины. Стало известно, что он планирует визит в Украину, в рамках которого может сообщить о предоставлении военной помощи – гаубиц Caesar.
- В начале июня президент Франции анонсировал новые санкции против России. В первую очередь, они касаются 80 российских олигархов.