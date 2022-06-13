Это мнение Европы не изменилось, оно четко на стороне Украины. В то же время целый ряд стран четко против предоставления статуса, в частности, говорится о позиции президента Франции Эмануэле Макроне. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.

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Наглое заявление Макрона

Эксперт отметил, что сегодня Украина героически защищает всю Европу – от "Бучи" на территории Прованса, например. Именно поэтому заявление Макрона невероятно наглое. Сначала президент Франции сказал, что пройдут десятилетия, прежде чем Украина достигнет критериев вступления в ЕС.

Вдруг он передумал. Теперь решил подмахнуть какой-то бумажкой. Он шантажирует Украину,

– заметил публицист.

Пионтковский убежден, что когда в стране война, бумажки не имеют никакого значения. Важен только один параметр – это количество установленных "хаммерсов" (реактивных систем залпового огня). "Четыре на территории Польши – это недостаточно. Нужно 100 на территории Украины", – считает он.

Теперь Макрон предлагает согласиться с планом капитуляции, а взамен – предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это ужасный цинизм. По моему мнению, необходимо дать очень жесткий отпор и высказаться по поводу всей деятельности этого французского господина", – подытожил он.

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Позиция Макрона по отношению к Украине