Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что переговоры украинских властей с лидерами европейских государств, вероятно, будут непростыми.

Темы Шольц, Макрон и Драги планируют приехать в Киев 16 июня, – СМИ

Переговоры будут сложными

Это связано с тем, что Шольц, Макрон и Драги неоднозначно демонстрируют свою поддержку Украине. Странные заявления и непонятные поступки, как предложения уступить суверенитет и территории, блокировать поставки обещанного оружия или неуверенность в потенциальном членстве Украины в ЕС, заставляют сомневаться в их искренности и дружеских намерениях.

По словам Мусиенко, гости из Европы должны понимать, что просто приехать и надавить наших политиков, чтобы те что-то подписали, не получится. За спиной украинской власти есть народ, который ведет национальное сопротивление и войну за независимость против российских оккупантов, поэтому манипулировать не удастся.

Можно говорить все, что угодно, но есть реалии. И наши западные партнеры тоже должны это понимать,

– подчеркнул эксперт.

Это значит, что Украина будет не просто принимать гостей, но и ждать от них определенных действий.

Украине нужно оружие

Александр Мусиенко говорит, что, прежде всего, украинцам хотелось бы, чтобы Шольц, Макрон и Драги приехали к нам "не с пустыми руками". Конечно, речь идет об оружии, в котором нуждаются военные, чтобы эффективно защищать родную землю. Следовательно, Украина стремится получить от европейских партнеров конкретное вооружение:

от Германии – артиллерию, в том числе 12 гаубиц PzH 2000 и зенитные установки Gepard,

от Франции – артиллерийские установки Caesar,

от Италии – артиллерия и беспилотники.

Получение статуса кандидата в члены ЕС

Кроме того, важной и даже важной темой в контексте отношений Украины с другими европейскими странами является наш будущий статус кандидата в члены ЕС. Официальное решение должно быть вынесено до конца июня, а между тем, считает эксперт, об этом нужно говорить.

В этом смысле может идти дискуссия и о безопасности в целом в Европе, потому что это совершенно неразрывно связанные вещи.

– заметил Мусиенко.

Поддержка украинской позиции

Украине необходимо, чтобы Германия, Франция и Италия проявили четкую поддержку украинской позиции в вопросах, касающихся войны с Россией. Речь идет об уважении и принятии выбора украинского народа относительно того, на каких условиях или в какой перспективе Украина будет завершать войну и выходить из нее.

То есть, как подчеркнул Мусиенко, от них не должно звучать условия типа того, что Украина должна обязательно принять какое-либо перемирие или стабилизировать ситуацию ценой собственных территорий.

"Примерно так, как говорят в США или Британии. Там есть четкая позиция – какова будет воля украинского народа, такую ​​мы и будем поддерживать. Давить в отношении территориальных уступок никто не собирается. Здесь нам хочется такого же", – пояснил руководитель Центра военно-правовых. исследований.

Мусиенко прокомментировал предстоящий визит в Украину Шольца, Макрона и Драги: смотрите видео