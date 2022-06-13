Как пишет СМИ, поездка состоится 16 июня. Заметим, что Шольц до сих пор избегал посещения Украины.

Интересно Шольц полностью скомпрометирован, он месяцами обманывает даже коллег, – Пионтковский.

Шольц, Макрон и Драги своей поездкой хотят продемонстрировать европейское единство Однако, если председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 11 июня выступала за принятие Украины в Евросоюз, поддержат ли ее предложение Шольц и Макрон пока неясно.

Почему политики не приехали раньше

Эммануэль Макрон был согласен на визит только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня. В то же время, CNN сообщал со ссылкой на источник, что Макрон может принять решение о посещении Украины после решения Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Макрон 3 июня говорил, что не исключает своего визита в Украину в ближайшее время, но заявлял, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу.

Я готов приехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать этого только для того, чтобы посетить посольство,

– сказал он.

Добавим, что Шольц до недавнего времени избегал посещения Украины. Он также заявлял, что хочет посетить Киев только в конкретных целях, "не для фотосессии".

На прошлой неделе он путешествовал по Западным Балканам, чтобы продемонстрировать поддержку Косово, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории и Боснии на их пути к вступлению в ЕС.

Позиция касательно войны России против Украины

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно оказывая и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его выполнить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.