Як пишуть ЗМІ, поїздка відбудеться 16 червня. Зауважимо, що Шольц до останнього часу уникав відвідування України.

Цікаво Шольц повністю скомпрометований, він місяцями займається обманом навіть колег, – Піонтковський

Шольц, Макрон та Драгі своєю поїздкою хочуть продемонструвати європейську єдністью Проте, якщо голова Єврокомісії фон дер Ляйєн під час свого візиту до Києва 11 червня виступала за прийняття України до Євросоюзу, чи підтримають її пропозицію Шольц та Макрон наразі неясно.

Чому політики не приїхали раніше

Еммануель Макрон був згоден на візит лише після парламентських виборів у Франції, які відбудуться 12 червня. Водночас CNN повідомляло з посиланням на джерело, що Макрон може ухвалити рішення про відвідини України після рішення Євросоюзу про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Макрон 3 червня говорив, що не відкидає свого візиту до України найближчим часом, але заявляв, що готовий відвідати Україну лише в тому разі, якщо це принесе користь.

Я готовий приїхати Києва або будь-якого іншого міста України, але я не робитиму цього тільки для того, щоб відвідати посольство,

– сказав він.

Додамо, що Шольц до останнього часу уникав відвідування України. Він також заявляв, що хоче відвідати Київ лише з конкретною метою, "не для фотосесії".

Натомість минулого тижня він подорожував Західними Балканами, щоб продемонструвати підтримку Косову, Сербії, Албанії, Північній Македонії, Чорногорії та Боснії на їхньому шляху до вступу в ЄС.

Позиція щодо війни Росії проти України

Шольц, Макрон та Драги публічно виступають за дипломатичне врегулювання війни Росії проти України, паралельно надаючи і військову допомогу Києву. Німецький та французький лідери регулярно дзвонять російському диктатору Володимиру Путіну, намагаючись переконати його здійснити ті чи інші гуманітарні місії та припинити війну.