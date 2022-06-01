Новую серию ограничений Эммануэль Макрон озвучил в конце заседания Европейского Совета. Они входят в 6 пакет санкций.

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Санкции против 80 российских олигархов

Кроме того, ожидается, что до конца 2022 года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.

Этот шестой пакет санкций позволит "ввести санкции против более 80 олигархов, запретить 3 телеканала, вывести из Swift первый российский банк, представляющий 35% российского рынка, и впервые ввести ограничения на нефть, до конца года 92%",

– заявил президент Франции.

Макрон также добавил, что поддержка украинской экономики будет увеличена.

Российским олигархам могут разрешить избежать санкций

26 мая в СМИ сообщали, что страны Запада могут разрешить российским олигархам откупиться от санкций. Однако для этого они должны предоставить финансовую помощь Украине. Денежные средства, которые могут дать российские олигархи, планируют использовать для восстановления Украины после войны. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press.

По данным СМИ, такую идею выдвинули вице-премьер-министр Канады и министр финансов Кристия Фриланд на встрече министров G-7 в Германии. Фриланд принялась обсуждать этот вопрос после того, как ей это предложили сами российские олигархи. Отмечается, что Украина об этом обсудила. Один из чиновников сказал, что отделение российских олигархов от Путина и их финансовая помощь Украине – в интересах Запада.

Предложение было выдвинуто в контексте предоставления Украине дополнительных денег. Это прекрасный пример того, как замороженные средства и активы олигархов могут быть полезны для страны .

Арестованные облгазы Фирташа

Кабинет министров опубликовал распоряжение об арестованных облгазах Дмитрии Фирташе. Их решили передать госпредприятию "Черноморнефтегаз", которым управляет НАК "Нефтегаз Украины". В то же время, перечня активов в распоряжении нет. По данным СМИ, говорится о 26 облгазах.

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