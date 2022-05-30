В общей сложности говорится о 26 облгазах, которые к аресту принадлежали олигарху Дмитрию Фирташу. Теперь Кабинет министров передал их госпредприятию "Черноморнефтегаз", которым управляет НАК "Нефтегаз Украины".

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Соответствующее распоряжение №429-р обнародовано на сайте Кабмина Украины 28 мая 2022 года. При этом список активов не публикуется. Впрочем, по информации журналистов "РБК-Украина" , говорится об арестованных 26 облгазах.

Известно, что согласно документу активы передаются от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по предложению Министерства энергетики и АРМА.

В Кабмине "Черноморнефтегаза", Министерству энергетики и НКРЭКП поручили "принять все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций".

К слову, накануне в "Нефтегазе" решили успокоить украинцев. В ведомстве заверили, что в результате полномасштабной войны России против Украины тарифы на газ и тепло не будут расти.

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Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), арестованы частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Об этом в мае 2022 сообщило Государственное бюро расследований.

Также напомним, что в июне 2021 года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам.

Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 миллиарда гривен. Досудебное расследование продолжается.

Досудебное расследование продолжается. Кроме того, российские захватчики в Донецкой области повредили газопровод. В "Нафтогазе" уже сообщили, что починить газопровод в Донецкой области из-за боевых действий пока невозможно.

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