Загалом мовиться про 26 облгазів, які до арешту належали олігарху Дмитру Фірташу. Тепер Кабінет міністрів передав їх держпідприємству "Чорноморнафтогаз", яким управляє НАК "Нафтогаз України".

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Відповідне розпорядження № 429-р оприлюднили на сайті Кабміну України 28 травня 2022 року. При цьому перелік активів не публікується. Втім, за інформацією журналістів "РБК-Україна", мовиться про арештовані 26 облгазів.

Відомо, що згідно з документом, активи передаються від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за пропозицією Міністерства енергетики та АРМА.

У Кабміні "Чорноморнафтогазу", Міністерству енергетики та НКРЕКП доручили "вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".

До слова, напередодні у "Нафтогазі" вирішили заспокоїти українців. У відомстві запевнили, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України тарифи на газ і тепло не зростатимуть.

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Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Про це у травні 2022 року повідомило Державне бюро розслідувань.

Також нагадаємо, що у червні 2021 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам.

Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 мільярда гривень. Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування триває. Крім того, російські загарбники у Донецькій області пошкодили газопровід. У "Нафтогазі" вже повідомили, що полагодити газопровід на Донеччині через бойові дії поки неможливо.

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