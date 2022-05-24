Судебная эпопея по делу Запорожского титано-магниевого комбината завершилась. Правда, не так, как хотелось бы подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

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Комбинат вернулся в собственность государства

Верховный суд оставил решение предыдущих инстанций относительно возвращения Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства без изменений. Таким образом, предприятие окончательно переместилось из списков активов олигарха Дмитрия Фирташа в списки государственных предприятий.

Таким образом, суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества Украины, как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании "Толексис Трейдинг Лимитед",

– говорится в решении суда от 23 мая.

Благодаря решению суда имущественный комплекс комбината возвращен в государственную собственность целиком и безвозвратно.

Представители Дмитрия Фирташа дважды пытались обжаловать решение суда о возвращении комбината в собственность государства, но успеха не имели – олигарх потерял один из своих активов.

Напомним, в начале войны Дмитрий Фирташ просил разрешить ему поехать в Украину, чтобы встать на защиту своего государства. Сейчас он находится в Австрии, где пытается оспорить запрос США на его экстрадицию.

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