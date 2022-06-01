Нову серію обмежень Еммануель Макрон озвучив наприкінці засідання Європейської Ради. Вони входять до 6 пакета санкцій.

Зверніть увагу Ми надамо українцям досконалі ракетні системи та боєприпаси до них, – Байден

Санкції проти 80 російських олігархів

Окрім того, очікується, що до кінця 2022 року ЄС відмовиться від 92% російської нафти, що імпортується.

Цей шостий пакет санкцій дасть можливість "ввести санкції проти понад 80 олігархів, заборонити 3 телеканали, вивести з Swift перший російський банк, який представляє 35% російського ринку, і вперше ввести обмеженні на нафту, до кінця року 92%",

– заявив президент Франції.

Макрон також додав, що підтримка української економіки буде збільшена.

Російським олігархам можуть дозволити уникнути санкцій

26 травня у ЗМІ повідомляли, що країни Заходу можуть дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій. Проте для цього вони мають надати грошову допомогу Україні. Кошти, що можуть дати російські олігархи, планують використати для відбудови України після війни. Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

За даними ЗМІ, таку ідею висунула віцепрем'єр-міністр Канади і міністр фінансів Крістія Фріланд на зустрічі міністрів G-7 у Німеччині. Фріланд почала обговорювати це питання після того, як їй це запропонували самі російські олігархи. Зазначається, що Україні було відомо про це обговорення. Один із чиновників сказав, що відмежовування російських олігархів від Путіна та їхня фінансова допомога Україні – в інтересах Заходу.

Пропозиція була висунута в контексті надання Україні додаткових грошей. Це чудовий приклад того, як заморожені кошти та активи олігархів можуть бути корисні для країни.

Заарештовані облгази Фірташа

Кабінет міністрів опублікував розпорядження про заарештовані облгази Дмитра Фірташа. Їх вирішили передати держпідприємству "Чорноморнафтогаз", яким управляє НАК "Нафтогаз України".

Водночас переліку активів у розпорядженні немає. За даними ЗМІ, мовиться про 26 облгазів.

Вас може зацікавити – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 31 травня: дивіться відео