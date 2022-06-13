Ця думка Європи не змінилася, вона чітко на боці України. Водночас ціла низка країн чітко проти надання статусу, зокрема мовиться про позицію президента Франції Емануеля Макрона. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

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Нахабна заява Макрона

Експерт зауважив, що сьогодні Україна героїчно захищає усю Європу – від "Бучі" на території Провансу, до прикладу. Саме тому заява Макрона є неймовірно нахабною. Спершу президент Франції сказав, що пройдуть десятиліття, перш ніж Україна досягне критеріїв вступу до ЄС.

Раптом він передумав. Тепер вирішив підмахнути якимсь папірцем. Він шантажує Україну,

– зауважив публіцист.

Піонтковський переконаний, що коли в країні війна, папірці не мають жодного значення. Важливим є лише один параметр – це кількість встановлених "хамерсів" (реактивних систем залпового вогню). "Чотири на території Польщі – це недостатньо. Потрібно 100 на території України", – вважає він.

Тепер Макрон пропонує погодитися з планом капітуляції, а натомість – надати Україні статус кандидата в ЄС. "Це жахливий цинізм. На мою думку, необхідно дати дуже жорстку відсіч та висловитися щодо всієї діяльності цього французького пана", – підсумував він.

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Позиція Макрона щодо України