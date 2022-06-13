Ця думка Європи не змінилася, вона чітко на боці України. Водночас ціла низка країн чітко проти надання статусу, зокрема мовиться про позицію президента Франції Емануеля Макрона. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.
Цікаво знати Перемоги України страшно налякали Францію та Німеччину, – Піонтковський
Нахабна заява Макрона
Експерт зауважив, що сьогодні Україна героїчно захищає усю Європу – від "Бучі" на території Провансу, до прикладу. Саме тому заява Макрона є неймовірно нахабною. Спершу президент Франції сказав, що пройдуть десятиліття, перш ніж Україна досягне критеріїв вступу до ЄС.
Раптом він передумав. Тепер вирішив підмахнути якимсь папірцем. Він шантажує Україну,
– зауважив публіцист.
Піонтковський переконаний, що коли в країні війна, папірці не мають жодного значення. Важливим є лише один параметр – це кількість встановлених "хамерсів" (реактивних систем залпового вогню). "Чотири на території Польщі – це недостатньо. Потрібно 100 на території України", – вважає він.
Тепер Макрон пропонує погодитися з планом капітуляції, а натомість – надати Україні статус кандидата в ЄС. "Це жахливий цинізм. На мою думку, необхідно дати дуже жорстку відсіч та висловитися щодо всієї діяльності цього французького пана", – підсумував він.
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Позиція Макрона щодо України
- Французький лідер пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб "зберегти обличчя Путіну". Президент України Володимир Зеленський надав чітку відповідь: українці не готові поступатися своїми територіями.
- Згодом президент Франції закликав "не принижувати Росію", щоб після війни вона вийшла з ізоляції. Водночас Макрон додав, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" російського президента Володимира Путіна.
- Раніше Еммануель Макрон заявляв, що готовий збільшити постачання важкого озброєння для України. Стало відомо, що він планує візит до України, в межах якого може повідомити про надання військової допомоги – гаубиць Caesar.
- На початку червня президент Франції анонсував нові санкції проти Росії. Передусім, вони стосуються 80 російських олігархів.