Франція підтримує Україну та допоможе озброєнням

Розмова президентів відбулася у четвер, 9 червня. Повідомляють, що президент республіки запитав президента Зеленського про останні події на місцях, а також про його потреби у військовій техніці, політичній підтримці, фінансовій та гуманітарній допомозі.

Деталі Зеленський озвучив подробиці розмови з Макроном

Останній пообіцяв Зеленському, що Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння.

Також президенти домовилися підтримувати зв'язок, зокрема щодо заявки України на вступ до Європейського Союзу, та щодо обговорення, яке відбудеться на засіданні Європейської Ради 23 та 24 червня.

До слова, французьке видання "Europe 1" пише, що Макрон розглядає можливість візиту до України, під час якого він може повідомити про надання військової допомоги у вигляді гаубиць Caesar.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня в Україну вже приїхали 6 систем Caesar. До кінця червня ми повинні отримати ще 6 гаубиць. До слова, французька армія має всього 76 САУ Caesar.

Зеленський та Макрон обговорили вступ України у ЄС

Попередньо про розмову з Макроном повідомив і Володимир Зеленський. Про це він написав перед публікацією відеозвернення на своїй сторінці у твітері, зазначивши, що окрему увагу було приділено обговоренню шляху України до Європейського Союзу та координації кроків країн стосовно цього питання.

Вже у відеозверненні Зеленський зазначив, що з французьким лідером передусім обговорював оборонну підтримку України, яка, звісно ж, є ключовою темою.

Детальніше – звернення Володимира Зеленського за 9 червня: дивіться відео