Президент зазначив, що повідомив очільнику Франції про актуальну ситуацію на передовій, а ключовою темою була оборонна підтримка нашої держави. 24 канал передає деталі.

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Про що Зеленський говорив з Макроном

Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном напередодні нової доби 10 червня. Про це він написав перед публікацією відеозвернення на своїй сторінці у твітері, зазначивши, що окрему увагу було приділено обговоренню шляху України до Європейського Союзу та координації кроків країн стосовно цього питання.

Вже у відеозверненні Зеленський зазначив, що з французьким лідером передусім обговорював оборонну підтримку України, яка, звісно ж, є ключовою темою.

Щодо ситуації на фронті, наш президент поінформував Макрона про можливий розвиток протистояння найближчими днями і тижнями, а також про наміри російських окупантів та протидію України.

Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства (у члени ЄС – ред. 24 канал),

– зауважив президент.

Зеленський, з-поміж іншого, подякував президенту Франції за обговорення ще однієї важливої теми – гарантій безпеки України і всієї Європи. Він зауважив, що у цьому напрямку триває робота.

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Розмови Зеленського з європейськими лідерами

Окрім своєї розмови з Еммануелем Макроном, очільник нашої держави минулої доби також поспілкувався з прем'єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем.

У своєму відеозверненні президент розповів, що обговорив з лідером чорногорського уряду шлях наших країн до Євросоюзу. "Фактично, обмінялися досвідом", – прокоментував розмову президент України.

До слова, Зеленський запевнив, що Україна продовжує щоденно активно працювати у всіх країнах Європейського Союзу, щоб їхні лідери однаково сприймали ситуацію щодо кандидатства нашої держави – на Півдні, Півночі, Заході та Сході блоку.

Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки що сумніваються у деяких країнах, не мають протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії,

– наголосив президент України.

Детальніше – звернення Володимира Зеленського за 9 червня: дивіться відео