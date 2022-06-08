Хто мусить диктувати умови

Ми маємо навчитися бути прагматичними. Оскільки вже вийшло так, що не тільки ми залежимо від світу, але й світ від нас, правила вивозу українського зерна мають бути наші.

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По-перше, ніяких російських і окупованих портів. Така пропозиція московії – все одно, що прохання мародерів Бучі скинути пароль на вкрадений телефон. Російські порти і російські перевізники не повинні заробляти на проблемах, які вони створили.

По-друге, ніякої Туреччини. Ердоган такий само посередник, як і Лукашенко. Турки разом із московитами крадуть наше зерно, перепродують крадене і наживаються на нашому горі. Якщо комусь спало на думку, що Ердоган найкращий посередник, бо в нього хороші відносини із Путіним, то це така сама нісенітниця, як євреям вести перемовини з Гітлером за посередництва Гіммлера.

По-третє, гарантії безпеки судноплавства на Чорному морі приймаються тільки від двох держав: Великої Британії або США. Більше ніхто в світі реальних гарантій безпеки не надасть.

Якщо світ хоче українське зерно, хай домовляється з Путіним про присутність у Чорному морі кораблів США та Великої Британії з мандатом відкривати вогонь у разі спроб Чорноморського флоту московії затримувати торгівельні судна.

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По-черверте, Україна має сама повністю контролювати весь процес поставок зерна. Разом із квотами і зупинками відвантаження в разі ескалації російської агресії. У мене є чітке розуміння, що світ набагато швидше реагуватиме на проблеми України, якщо ці проблеми стануть і проблемами світу.

Українці – понад усе

Як би цинічно це не звучало, але спочатку зробіть так, щоб не гинули українські діти, а потім ми забезпечимо їжею африканських.

Проблема поставок українського зерна непроста. Вона вимагає зважених стратегічних рішень української влади, які матимуть великий вплив на перебіг цієї війни. Мудрості й розуміння державних інтересів України всім причетним до цього процесу.

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