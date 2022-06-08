В Україну приїдуть нові французькі "плюшки"
Очевидно, що йдеться саме про берегову модифікацію ракет MМ.40 blok 3 з дальністю ураження цілі 180 кілометрів.
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Насправді хто вже тільки не говорив про передачу Україні життєво важливих для розблокування Чорного моря ПКРК. Чекаємо не дочекаємося Harpoon, чули обіцянки про NSM, а тепер уже й Exocet товче воду в ступі.
"Голодний" аргумент
Так, я часто з недовірою ставлюся до того, що пишуть у пресі, не посилаючись на відкрите офіційне джерело, а на якесь, якому слід довіряти.
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Але з урахуванням того, що Франція значно стурбованіша майбутнім міграційним вибухом, який стане наслідком голоду в країнах Африки через блокаду Чорного моря російськими окупантами, не відкидаю й справді їх активізації з питань імовірності надання Україні Exocet.
Буде кумедно, якщо перший дивізіон Exocet з'явиться на Одещині раніше, ніж Harpoon.
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