В Украину приедут новые французские "плюшки"
Очевидно, что речь идет именно о береговой модификации ракет MМ.40 blok 3 с дальностью поражения цели 180 километров.
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На самом деле, кто уже только не говорил о передаче Украине жизненно важных для разблокирования Черного моря ПКРК. Ждем не дождемся Harpoon, слышали обещания о NSM, а теперь уже и Exocet толчет воду в ступе.
"Голодный" аргумент
Да, я часто с недоверием отношусь к тому, что пишут в прессе, не ссылаясь на открытый официальный источник, а на какой-то, которому следует доверять.
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Но с учетом того, что Франция значительно озабочена грядущим миграционным взрывом, который станет следствием голода в странах Африки из-за блокады Черного моря российскими оккупантами, не отбрасываю действительно их активизацию в вопросе вероятности предоставления Украине Exocet.
Будет смешно, если первый дивизион Exocet появится на Одесчине раньше Harpoon.
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