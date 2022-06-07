Основная нагрузка на компенсацию потерь в технике сейчас легла на центры обеспечения мобилизационного развертывания Центрального ВО, а именно 295 ЦОМР в Омске и 297 ЦОМР в Абакане.

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Почти 600 единиц техники

Автобронетанковая служба Западного ВО в течение двух недель сняла с долгосрочного хранения 585 единиц техники.

Помимо техники в зону боевых действий отправляется большое количество боеприпасов всех типов и калибров. Примечательно то, что примерно 20 – 30% от присылаемых боеприпасов, снятых с хранения, непригодны к применению из-за неудовлетворительного хранения и состояния.

Важно Война идет по нашему сценарию: наваливаем лаптям, где только можем

Бракованные боеприпасы

В частности, в эшелоне с военной техникой и боеприпасами, шедшем через железнодорожную станцию Чебаркуль в Челябинской области в восьми крытых вагонах с боеприпасами визуально наблюдались снаряды, критически поврежденные коррозийными явлениями.

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