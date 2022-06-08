Британський тил України
Адже питання довіри нікуди не поділося. Консервативна партія поділена, й невідомо, чи зможе Борис її об'єднати.
Радимо І це ще HIMARSи не підвезли: у Росії почався "фестиваль" масової видачі медалей
Попри те, що Кремль вважав Балкани дружніми, там теж почали дистанціюватися від путінського кодла / Фото Getty Images
Балканський копняк для Москви
Чому явно можна порадіти, так це приниженню Росії на Балканах. Лаврову закрили повітряний простір для відвідання Сербії. І це не просто удар під дих. Це Балкани, які Росія багато років вважала своєю сферою впливу – як і нас.
Росії вказали, що вона є "небажаною" саме на Балканах. Європу поступово зачищають від Росії – тут, в нас в Україні, й тепер послідовно на Балканах. Це потрібно довести до кінця: менше Росії – більше Європи.
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