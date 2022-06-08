Британский тыл Украины

Ведь вопрос доверия никуда не делся. Консервативная партия разделена и неизвестно, сможет ли Борис ее объединить.

И это еще HIMARSы не подвезли: в России начался "фестиваль" массовой выдачи медалей

Важно, что сейчас у нас бетонная поддержка в Британии, независимо от персоналий. Уйдет ли Борис в будущем в отставку или нет, эта поддержка будет с нами. Хотя Борис все равно особенный и, главное, симпатизирует Украине.



Несмотря на то, что Кремль считал Балканы дружественными, там тоже начали дистанцироваться от путинского кодла / Фото Getty Images

Балканский копняк для Москвы

Чему очевидно можно порадоваться, так это унижению России на Балканах. Лаврову закрыли воздушное пространство для посещения Сербии. И это не просто удар под дыхание. Это Балканы, которые Россия многие годы считала своей сферой влияния – как и для нас.

России указали, что она "нежелательна" именно на Балканах. Европу постепенно зачищают от России – здесь у нас в Украине и теперь последовательно на Балканах. Это нужно довести до конца: меньше России больше Европы.

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