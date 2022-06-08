Кто должен диктовать условия

Мы должны научиться быть прагматическими. Поскольку уже получилось так, что не только мы зависим от мира, но и от нас, правила вывоза украинского зерна должны быть наши.

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Во-первых, никаких россиян и оккупированных портов. Такое предложение московии – все равно, что просьба мародеров Бучи сбросить пароль на украденный телефон. Российские порты и российские перевозчики не должны зарабатывать на проблемах, которые они создали.

Во-вторых, никакой Турции. Эрдоган такой же посредник, как и Лукашенко. Турки вместе с московитами воруют наше зерно, перепродают ворованное и наживаются на нашем горе. Если кому-то пришло в голову, что Эрдоган лучший посредник, потому что у него хорошие отношения с Путиным, то это такая же ерунда, как евреям вести переговоры с Гитлером при посредничестве Гиммлера.

В-третьих, гарантии безопасности судоходства на Черном море принимаются только от двух государств: Великобритании или США. Больше никто в мире реальных гарантий безопасности не предоставит.

Если мир хочет украинское зерно, пусть договаривается с Путиным о присутствии в Черном море кораблей США и Великобритании с мандатом открывать огонь при попытках Черноморского флота московии задерживать торговые суда.

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В-четвертых, Украина сама должна полностью контролировать весь процесс поставок зерна. Вместе с квотами и остановками отгрузки при эскалации российской агрессии. У меня есть четкое понимание, что мир будет быстрее реагировать на проблемы Украины, если эти проблемы станут и проблемами мира.

Украинцы – превыше всего

Как бы цинично это ни звучало, но сначала сделайте так, чтобы не погибали украинские дети, а затем мы обеспечим едой африканских.

Проблема поставок украинского зерна непростая. Она требует взвешенных стратегических решений украинских властей, которые будут иметь большое влияние на ход этой войны. Мудрости и понимания государственных интересов Украины всем причастным к этому процессу.

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