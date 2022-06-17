Об этом политик сообщил по итогам визита. Макрон считает, что Украина должна быть свободной.
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"Ще не вмерла України. Ни слава, ни воля Украины не умерли. Это первые слова из гимна украинцев. Я говорю им сегодня из Киева: вы можете рассчитывать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", – написал французский президент.
Поддержал вступление в ЕС
Также Макрон заверил, что считает Украину частью европейской семьи. Он с партнерами из Германии, Италии и Румынии, с которыми посетил Киев, поддерживает предоставление Украине кандидатства в Европейский Союз.
Мы подтверждаем это президенту Зеленскому,
– подчеркнул Макрон.
Он сказал, что ЕС не планирует предоставлять Украине определенные виды вооружения, чтобы не вступать в войну с Россией. Речь идет о штурмовых самолетах и танках. Однако президент заверил, что Франция помогает "определенным видам вооружений". В частности, это бронированная техника. Также направили 12 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Хочет и дальше звонить Путину
Макрон еще перед полномасштабным вторжением посещал Владимира Путина. Он сказал, что сейчас готов сделать это снова, если из Кремля будут какие-то жесты. Кроме этого, французский президент планирует в дальнейшем звонить Путину и обсуждать гуманитарные вопросы, но перед этим будет предупреждать Зеленского.
Французский президент отметил – понимает, что его звонки Путину не принесли никакого результата. В этом он особенно убедился, когда посетил Ирпень. Он очень разочарован.
"Разочарование – это даже недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – сказал Макрон.
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Детали визита
Зеленский впервые с 24 февраля встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и главой правительства Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Политики приехали обсудить продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины.
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