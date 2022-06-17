Да, Запад хочет избежать втягивания в войну с Россией. Об этом Макрон заявил во время общения с украинскими журналистами 16 июня, сообщает 24 канал.

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Существует ограничение на передачу Украине самолетов и танков

В Киев 16 июня прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис. Они выступили на совместной пресс-конференции вместе с президентом Владимиром Зеленским. Во время нее Макрон заявил, что существует ограничение на поставку Украине определенных видов вооружения.

Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО – мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией.

– отметил президент Франции.

Именно поэтому определенное вооружение договорилось не поставлять. В частности, речь идет о штурмовых самолетах или танках. По словам Макрона, Зеленский знает об этом.

Президент Франции добавил, что его страна помогает Украине боеприпасами и "определенными видами вооружений". В частности, бронированной техники. Также Франция направила нашему государству 12 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR.

"Но Президент Зеленский просил дополнительные. В ближайшее время к этим 12 прибавится еще шесть", – подытожил Макрон.

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Военная помощь для Украины: последние новости

После встречи начальников штабов и министров обороны в формате Рамштайн-3 США сообщили об увеличении военной помощи для Украины. Речь идет о 155-миллиметровых пушках, ракетных системах HIMARS и противокорабельных системах "Гарпун".

От Канады, Польши и Нидерландов также должна поступить артиллерия, а от Словакии – вертолеты.

В свою очередь, Германия пообещала предоставить реактивные системы залпового огня.

Американский генерал Марк Милли отметил, что системы HIMARS попадут в Украину в конце июня. Экипажи уже прошли необходимую учебу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что новый пакет военной помощи для Украины должен быть согласован в конце июня. Его согласуют на саммите Альянса в Мадриде.

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