Мы ожидаем, что будет дальнейшая поставка этих систем. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Оружие нужно правильно интегрировать

Чиновник напомнил, что Украине уже отправили четыре таких РСЗО. Он также отметил, что важно правильно интегрировать это вооружение на фронте.

Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них может быть эффективно интегрировано на поле боя,

– добавил Салливан.

Он пояснил, что при увеличении количества систем должно возрастать число обученного персонала. Процесс должен проходить в ближайшие недели и месяцы.

Отметим, накануне глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что украинские военные уже заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS. В скором времени РСЗО начнут работать на стороне Украины. Кстати, прибыть они должны до конца июня.

Новый пакет помощи от США

Президент США Джо Байден 15 июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в 1 миллиард долларов. Это будет включать в себя дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Также Штаты предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов. Деньги направят на поставку безопасной питьевой воды, медицинских средств, еды, жилья и другой помощи украинским семьям.

О новом пакете Байден объявил после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил коллегу. Он подчеркнул, что эта поддержка очень важна для нас.

Напомним, в мае США выделили в помощь Украине 40 миллиардов долларов. Байден подписал соответствующий закон 21 мая. Значительную часть ресурсов отправят на оборону.

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