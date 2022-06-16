Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, перед встречей министров обороны "Рамштайн-3". Он отметил, что партнеры предоставили Украине вооружение на миллиарды долларов, и этот процесс продолжается.

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Украине нужно предоставлять вооружение на долгосрочную перспективу, – генсек НАТО

Ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины, чтобы помочь Украине на долгосрочную перспективу с целью перехода от вооружения советской эпохи к современному вооружению НАТО, а также улучшить совместимость с НАТО,

– сказал генсек Альянса.

Уже после встречи "Рамштайн-3", пишет Интерфакс-Украина, Столтенберг подчеркнул, что война России в Украине – это самая большая за последние десятилетия угроза безопасности, так что реакция должна быть на более длительное время.

Мадридский саммит будет саммитом трансформации

На Мадридском саммите НАТО Столтенберг надеется, что примет решения, которые сделают организацию еще более сильной. Генсек говорит, что этот саммит можно будет назвать "саммитом трансформации".

В каких вопросах могут быть приняты решения:

Что касается политики более сильного сдерживания и обороны.

Относительно постоянной поддержки Украины и находящихся в опасности партнеров.

Что касается новой Стратегической концепции НАТО, в которой изложат позицию по отношению к России и Китаю.

По заявкам на членство от Швеции и Финляндии.

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Столтенберг встретился с Резниковым

Также Столтенберг рассказал о своей встрече с министром обороны Алексеем Резниковым. Генсек отметил, что Украина получает беспрецедентную поддержку, чтобы защититься от России.

Итоги встречи "Рамштайн-3" в Брюсселе:

США сообщили об увеличении военной помощи Украине. Речь идет о 155-миллиметровых пушках, ракетных системах HIMARS, противокорабельных системах "Гарпун".

От Канады, Польши и Нидерландов должна поступить артиллерия, а от Словакии – вертолеты.

Германия пообещала реактивные системы залпового огня.

Американский генерал Марк Милли отметил, что системы HIMARS попадут в Украину уже в конце июня. Экипажи уже прошли необходимую учебу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что новый пакет военной помощи для Украины должен быть согласован в конце июня. Его согласуют именно на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Смотрите в видео об итогах "Рамштайн-3":