Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, перед зустріччю міністрів оборони "Рамштайн-3". Він зазначив, що партнери надали Україні озброєння на мільярди доларів і цей процес триває.

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Україні треба надавати озброєння на довгострокову перспективу, – генсек НАТО

Очікую, що на саміті союзники НАТО узгодять комплексний пакет допомоги для України, щоб допомогти Україні на довгострокову перспективу з метою переходу від озброєння радянської епохи до сучасного озброєння НАТО, а також покращити сумісність з НАТО,

– сказав генсек Альянсу.

Вже після зустрічі "Рамштайн-3", пише Інтерфакс-Україна, Столтенберг наголосив, що війна Росії в Україні – це найбільша за останні десятиліття загроза безпеці, Отож реакція має бути на більш тривалий час.

Мадридський саміт буде самітом трансформації

На Мадридському саміті НАТО Столтенберг сподівається, що ухвалять рішення, які зроблять організацію ще сильнішою. Генсек каже, що цей саміт можна буде назвати "самітом трансформації".

У яких питаннях можуть ухвалити рішення:

Щодо політики сильнішого стримування та оборони.

Щодо постійної підтримки України та партнерів, які перебувають в небезпеці.

Щодо нової Стратегічної концепції НАТО, в якій викладуть позицію щодо Росії та Китаю.

Щодо заявок на членство від Швеції та Фінляндії.

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Столтенберг зустрівся з Резніковим

Також Столтенберг розповів про свою зустріч з міністром оборони Олексієм Резніковим. Генсек зазначив, що Україна отримує безпрецедентну підтримку, аби захиститись від Росії.

Підсумки зустрічі "Рамштайн-3" в Брюсселі:

США повідомили про збільшення військової допомоги Україні. Мовиться про 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун".

Від Канади, Польщі та Нідерландів має надійти артилерія, а від Словаччини – гелікоптери.

Німеччина пообіцяла реактивні системи залпового вогню.

Американський генерал Марк Міллі зауважив, що системи HIMARS потраплять в Україну вже наприкінці червня. Екіпажі вже пройшли необхідне навчання.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що новий пакет військової допомоги для України мають погодити наприкінці червня. Його узгоджуватимуть саме на саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді.

Дивіться у відео про підсумки "Рамштайн-3":