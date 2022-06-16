Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олександр Коваленко. Він наголосив, що зараз у керівництва країн Грузії та Молдови насправді немає прагнення допомогти Україні.

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Корисливі цілі урядів

Уряди цих держав прагнуть використати ситуацію в Україні, оскільки мають корисливу мету. По-перше, це прискорення їхнього вступу до Європейського Союзу. По-друге, прискорення вступу до Північноатлантичного Альянсу,

– заявив Коваленко.

Як він пояснив, зараз уряди Молдови та Грузії намагаються використати Україну, як майданчик для прискорення розвитку свого геополітичного статусу. На його думку, це не більше ніж пошук корисливості, а не реальна допомога нашій державі.

Молдова та Грузія не хочуть допомагати

"Насправді, уряди Грузії та Молдови мали достатньо можливостей, аби допомогти Україні. Зокрема як технікою, так і іншим", – зауважив Коваленко.

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До прикладу, Молдова має зараз абсолютно ідеальний географічний статус логістичного центру для постачання та транзиту озброєння, техніки та обладнання на територію України. Однак вона закрила свої логістичні шляхи – як залізничні, так і повітряні.

"Молдова закрила їх саме для транзиту обладнання та озброєння для нашої країни з інших держав. Про яку допомогу може мовитись", – наголосив Коваленко.

Зустріч у форматі "Рамштайн-3": коротко

Вчора, 15 червня, у Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Зазначається, що на зустрічі зібралися міністри оборони понад 55 країн, крім того, серед них були представники Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу.

Очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками зустрічі "Рамштайн-3" повідомив, що США та партнери сконцентровані на задоволенні потреб України, які є критичними для ситуації на фронті. Він заявив, що зараз нашим військовим необхідна зброя з великою дальністю враження, реактивні системи залпового вогню та гаубиці.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яку та скільки допомоги отримають Збройні Сили України внаслідок зустрічі у форматі "Рамштайн-3". Зокрема він назвав країни, які виділять нам зброю.

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