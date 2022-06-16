Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Александр Коваленко. Он подчеркнул, что сейчас у руководства стран Грузии и Молдовы на самом деле нет цели помочь Украине.

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Корыстные цели правительств

Правительства этих государств стремятся использовать ситуацию в Украине, поскольку имеют корыстную цель. Во-первых, это ускорение их вступления в Европейский Союз. Во-вторых, ускорение вступления в Североатлантический альянс,

– заявил Коваленко.

Как он пояснил, сейчас правительства Молдовы и Грузии пытаются использовать Украину как площадку для ускорения развития своего геополитического статуса. По его мнению, это не более чем поиск корысти, а не реальная помощь нашему государству.

Молдова и Грузия не хотят помогать

"На самом деле у правительств Грузии и Молдовы было достаточно возможностей, чтобы помочь Украине. В частности, как техникой, так и другим", — отметил Коваленко.

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К примеру, у Молдовы сейчас абсолютно идеальный географический статус логистического центра для поставки и транзита вооружения, техники и оборудования на территорию Украины. Однако она закрыла свои логистические пути – как железнодорожные, так и воздушные.

"Молдова закрыла их именно для транзита оборудования и вооружения для нашей страны из других государств. О какой помощи может идти речь", – подчеркнул Коваленко.

Встреча в формате "Рамштайн-3": коротко

Вчера, 15 июня, в Брюсселе началось заседание контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3". На встрече собрались министры обороны более 55 стран, кроме того, среди них были представители Европейского Союза и Североатлантического Альянса.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи "Рамштайн-3" сообщил, что США и партнеры сконцентрированы на удовлетворении потребностей Украины, которые критические для ситуации на фронте. Он заявил, что сейчас нашим военным необходимо оружие с большой дальностью поражения, реактивные системы залпового огня и гаубицы.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал какую и сколько помощи получат Вооруженные Силы Украины в результате встречи в формате "Рамштайн-3". В частности, он назвал страны, которые выделят нам оружие.

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