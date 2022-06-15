К сожалению, со стороны одной из этих стран есть конкретная угроза для Украины. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Молдова сама рассчитывает на помощь, в том числе военную. Они хотят показать, что вместе со всеми, вдруг что-нибудь перепадет. Грузия шпионит в пользу России,

– считает Жданов.

Грузия нам не союзник

По мнению военного эксперта, ждать поддержки от Грузии нам не стоит. Об этом свидетельствует та политика, проводимая правительством и руководителями страны.

Запад – забюрократизированный и инертный

Жданова отметил, что в Грузии оккупировано более 20% территорий, однако россиян там продолжают принимать как лучших друзей, приютят и радуются их деньгам. Более того, правительство ищет пути, которые помогут России обойти санкции.

"А Запад до сих пор думает, что Грузия – это прогрессивная страна, которая стремится к западному миру. Я этого не вижу", – резюмировал спикер.

Позиция Грузии по отношению к Украине

23 – 24 июня на заседании Совета Европы будет принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили это не устраивает. Он убежден, что его страна заслужила получить статус первой, ведь долгое время внедряет реформы и работает над сближением с Европой.

Владимир Зеленский выступал перед многими парламентами и народами разных стран, однако в Грузию его не пригласили. Известно, что президент страны Саломе Зурабишвили пожалела об этом. По ее мнению, когда идет война, нужно быть солидарными. Для этого достаточно было дать слово украинскому главнокомандующему.

Впоследствии грузинское правительство подало иск в Конституционный Суд против Зурабишвили. Ее обвиняют в невыполнении своих обязанностей. Дело в том, что президент вроде бы отказалась назначать предложенных правительством послов.

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