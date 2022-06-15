Опрос уже раскритиковали и назвали напоминающим российскую пропаганду. Его провел Международный центр исследования общественного мнения и бизнес исследований GORBI со 2 по 7 июня 2022 года.

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Что спрашивали у грузин

Вопросы были в основном касающиеся войны России против Украины и политики действующей грузинской власти.

Например, на вопрос о том, согласны ли грузины с политикой невтягивания Грузии в российско-украинскую войну, почти 78% опрошенных согласились, почти 21% возразили.

Также 83,6% грузин считают, что их страна не должна втягиваться в войну, если об этом даже попросит Запад.

Более того, 8,6% опрошенных людей в Грузии считают, что правительство Украины больше всего заинтересовано в открытии второго фронта в Грузии. При этом 28,4% называют, что заинтересованность в этом есть у оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Еще по 12,4% голосов было отдано за Россию и США.

Следует отметить, что грузинское правительство не присоединилось к экономическим санкциям против России. Объяснил, что санкции якобы не могли навредить агрессору, но нанесли бы серьезный ущерб экономике и населению самой Грузии. Так, 69,8% опрошенных грузин с такими действиями согласились, и были против всего 27,1%.

Почему опросы назвали манипулятивным

Организация "Международное общество за честные выборы и демократию" (ISFED) заявила, что исследование GORBI должно на мне "скрыть действующую антизападную риторику" правительства Грузии. Потому его специалисты считают манипулятивным.

Этот опрос объединяет ряд приемов и методов пропаганды, типичных для авторитарных режимов, таких как введение страха, предложение людям несуществующего выбора, создание образа врага, манипуляция и введение в заблуждение общественного мнения,

– отмечает ISFED.

Обратили внимание на организацию и на то, что результаты опроса GORBI активно распространялись в фейсбуке через анонимные рекламные объявления и страницы. Раньше их замечали в дезинформационных кампаниях.

Отношение Грузии к Украине

Страна занимает неоднозначную позицию по отношению к войне, которую начала Россия в нашем государстве. Это подтверждают и определенные заявления грузинских политиков. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили недоволен тем, что Украина может оказаться кандилатом на вступление в ЕС. По его мнению, Европейский Союз должен сначала предоставить статус кандидата на вступление именно Грузии, которая уже долгое время внедряет реформы и делает все для сближения с Европой. Мол, ну и что, что у них война, статус должен быть по правилам.

Также Владимир Зеленский выступал перед многими парламентами и народами разных стран. В Грузии его выступления не было. Об этом сожалеет президент страны Саломе Зурабишвили . По ее словам, когда идет война, нужно быть солидарными с Украиной. Добавила она, говорится не о каких-то сверхусилиях. Ведь выразить солидарность нашему государству можно было просто: предоставив слово Владимиру Зеленскому.

Такое заявление вызвано противоречиями и внутри самого грузинского политикума . Ведь Грузинское правительство подало иск в Конституционный Суд против президентки Саломе Зурабишвили. Ее обвиняют в отказе назначить предложенных правительством послов. Также есть и другие противоречия во власти этого государства.

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