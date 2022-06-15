Опитування вже розкритикували і назвали таким, що нагадує російську пропаганду. Його провів Міжнародний центр дослідження громадської думки та бізнес-досліджень GORBI з 2 по 7 червня 2022 року.

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Що питали в грузинів

Питанні були в основному такі, що стосувалися війни Росії проти України та політики чинної грузинської влади.

Наприклад, на питання про те, чи згодні грузини з політикою невтягування Грузії в російсько-українську війну, майже 78% опитаних погодились, майже 21% заперечили.

Також 83,6% грузинів вважають, їхня країна не повинна втянуватись у війну, якщо про це навіть попросить Захід.

Ба більше, 8,6% опитаних людей в Грузії вважають, що уряд України найбільше зацікавлений у відкритті другого фронту в Грузії. При цьому 28,4% називають, що зацікавленість у цьому є в опозиційної партії країни "Єдиний національний рух". Ще по 12,4% голосів віддали за Росію і США.

Варто зазначити, що грузинський уряд не приєднався до економічних санкцій проти Росії. Пояснив, що санкції нібито не могли нашкодити агресору, але б завдали серйозної шкоди економіці та населенню самої Грузії. Так, 69,8% опитаних грузинів із такими діями погодились, і були проти лише 27,1%.

Чому опитування назвали маніпулятивним

Організація "Міжнародне товариство за чесні вибори і демократію" (ISFED) заявила, що дослідження GORBI має на мені "приховати чинну антизахідну риторику" уряду Грузії. Тому його фахівці вважають маніпулятивним.

Це опитування поєднує низку прийомів і методів пропаганди, типових для авторитарних режимів, як-от введення страху, пропонування людям неіснуючого вибору, створення образу ворога, маніпуляція і введення в оману громадської думки,

– зазначає ISFED.

Звернули увагу в організації й на те, що результати опитування GORBI активно поширювалися у фейсбуці через анонімні рекламні оголошення та сторінки. Раніше їх помічали в дезінформаційних кампаніях.

Ставлення Грузії до України

Країна займає неоднозначну позицію щодо свого ставлення до війни, яку розпочала Росія в нашій державі. Це доводять і певні заяви грузинських політиків. Зокрема, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі незадоволений тим, що Україна може стати кандилатом на вступ у ЄС. На його думку, Європейський Союз має спочатку надати статус кандидата на вступ саме Грузії, яка вже тривалий час впроваджує реформи та робить все для зближення з Європою. Мовляв, ну і що, що в них війна, статус має бути за правилами.

Також Володимир Зеленський виступав перед багатьма парламентами та народами різних країн. У Грузії ж його виступу не було. Про це шкодує президентка країни Саломе Зурабішвілі. За її словами, коли триває війна, потрібно бути солідарними з Україною. Додала вона, мовиться не про якісь надзусилля. Адже висловити солідарність нашій державі можна було просто: надавши слово Володимирові Зеленському.

Така заява викликана протиріччями й всередині самого грузинського політикуму. Адже Грузинський уряд подав позов до Конституційного Суду проти президентки Саломе Зурабішвілі. Її звинувачують у відмові призначити запропонованих урядом послів. Також є й інші протиріччя у владі цієї держави.

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