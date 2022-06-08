Уряд Грузії звинувачує президентку у невиконанні повноважень

Конкретно позов стосується 2 дипломатів, яких уряд планував призначити представляти країну в ООН та Канаді, але президентка начебто не погодила їх кандидатури. Однак сама Зурабішвілі стверджує, що затвердила усі призначення послів.

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В її адміністрації заперечують усі звинувачення у невиконанні конституційних повноважень. Президентка запевняє, що з 1 січня по 21 березня затвердила на посадах усіх 12 послів, чиї кандидатури подав уряд.

Панівна партія "Грузинська мрія" вимагає чітко розмежувати компетенції президента та уряду у питанні призначення послів та керівників дипломатичних представництв країни.

Очільник партії Іраклій Кобахідзе уточнив, що Конституційний суд повинен лише дати пояснення чинної норми щодо повноважень президента при призначенні голів дипломатичних місій. Разом з тим, позов не вимагає імпічменту президентки Зурабішвілі.

Реакція опозиції

Опозиційні сили вважають рішення "Грузинської мрії " звернутися до Конституційного суду кроком до "одноосібного та авторитарного правління". У політичній партії "Лело" заявили, що такими діями панівна партія намагається зробити так, щоб президент країни фактично виконував функції нотаріуса.

Те, що ми перейшли на парламентську модель правління означає, що розподілили владу, а не передали себе чи Грузію у подарунок уряду. Попереду на нас чекають цікаві процеси,

– прокоментував події депутат від "Лело" Давид Усупашвілі.

Що відомо про конфлікт "Грузинської мрії" та Зурабішвілі

На президентських виборах 2018 року партія "Грузинська мрія" підтримала кандидатуру Зурабішвілі, яка була безпартійною. Однак, за кілька років у президентки та панівної партії почали виникати конфлікти.

Напруга зросла після початку повномасштабної війни Росії в Україні. У березні Зурабішвілі розкритикувала "нерішучу підтримку" України з боку "Грузинської мрії". Після цього уряд, за словами президентки, відмовив їй у проведенні офіційних візитів до Європи та зустрічей з європейськими лідерами.

У відповідь на це у "Грузинській весні" заявили, що президент країни не може займатися зовнішньою політикою без попереднього погодження з урядом.

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