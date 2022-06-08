Правительство Грузии обвиняет президентку в невыполнении полномочий

Именно иск касается двух дипломатов, которых правительство планировало назначить представлять страну в ООН и Канаде, но президентка вроде бы не согласовала их кандидатуры. Однако сама Зурабишвили утверждает, что утвердила все назначения послов.

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В ее администрации отрицают все обвинения в невыполнении конституционных полномочий. Президент уверяет, что с 1 января по 21 марта утвердила на должностях всех 12 послов, чьи кандидатуры подал правительство.

Глава партии "Грузинская мечта" требует четко разграничить компетенции президента и правительства в вопросе назначения послов и руководителей дипломатических представительств страны.

Глава партии Ираклий Кобахидзе уточнил, что Конституционный суд должен лишь дать объяснение действующей норме полномочий президента при назначении глав дипломатических миссий. Вместе с тем иск не требует импичмента президентки Зурабишвили.

Реакция оппозиции

Оппозиционные силы считают решение "Грузинской мечты" обратиться в Конституционный суд шагом к "единоличному и авторитарному правлению". В политической партии "Лело" заявили, что подобными действиями господствующая партия пытается сделать так, чтобы президент страны фактически выполнял функции нотариуса.

То, что мы перешли на парламентскую модель правления, означает, что распределили власть, а не передали себя или Грузию в подарок правительству. Впереди нас ждут интересные процессы,

– прокомментировал события депутат от "Лело" Давид Усупашвили.

Что известно о конфликте "Грузинской мечты" и Зурабишвили

На президентских выборах 2018 года партия "Грузинская мечта" поддержала беспартийную кандидатуру Зурабишвили. Однако через несколько лет у президентки и господствующей партии начали возникать конфликты.

Напряжение выросло после начала полномасштабной войны России в Украине. В марте Зурабишвили раскритиковала "нерешительную поддержку" Украины со стороны "Грузинской мечты". После этого правительство, по словам президентки, отказало ей в проведении официальных визитов в Европу и встреч с европейскими лидерами.

В ответ на это "Грузинская весна" заявила, что президент страны не может заниматься внешней политикой без предварительного согласования с правительством.

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