Як грузинський вчитель зібрав для України 700 тисяч доларів

Один із таких випадків трапився в Грузії. Там простий вчитель зібрав неймовірну суму на допомогу Україні.

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Благодійником став вчитель Ладо Апхазава з гурійського села Чибаті. У 2019 році він став фіналістом престижної премії Global Teacher Prize, яку також називають "вчительським Оскаром".

Так, чоловік продав монету Global Teacher Award та пам'ятне кільце своєї покійної матері, а отримані гроші перерахував на допомогу школярам та вчителям України. У результаті сума сягнула 700 тисяч доларів.

Апхазава почав збір коштів одразу після початку російського вторгнення. В одній із соціальних мереж він написав, що мама пишалася б його вчинком.

Щоб допомогти українським школярам і викладачам, я вирішив продати золоту каблучку, залишену моєю мамою, і свою нагородну монету. Маму, це порадувало б. Вибач, але у мене більше нічого немає. Слава Україні!

– пише Апхазава.

Він продажу каблучки покійної матері та пам'ятної монети Global Teacher Award було виручено 2,5 тисячі ларі (приблизно 900 доларів). Ці кошти Ладо перерахував на допомогу школярам та вчителям України.

Власником лоту став відомий у Грузії адвокат Звіад Кордзадзе. Він придбав каблучку та монету Global Teacher Award. Як-тільки Абхазава перерахував кошти польській організації, яка займається забезпеченням українських біженців, новий власник повернув цінності назад.

Його приклад наслідували вчителі з 39 країн світу

Ініціатива грузинського вчителя перетворилася на глобальну кампанію. Його повідомлення поширили в 39 країнах світу, і колеги Абхазава вирішили наслідувати його приклад.

Вони також розпочали збір коштів на допомогу Україні. Ладо додав, що "востаннє, коли перевіряли рахунок, було зібрано 700 тисяч доларів".

Kalush Orchestra продали трофей Євробачення-2022

25 травня гурт Kalush Orchestra та Сергій Притула оголосили про старт аукціону-розіграшу переможного кубка Євробачення-2022.

Розіграш відбувся 28 травня. Кришталевий мікрофон мав дістатися тому, хто б пожертвував найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

Фінальна ставка склала 900 тисяч доларів , а володарем кубка стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

, а володарем кубка стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії. Крім того, Kalush Orchestra та Притула розіграли й рожеву панаму лідера колективу Олега Псюка. Завдяки розіграшу люди у загальній сумі пожертвували 11 мільйонів гривень.