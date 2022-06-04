В інтерв'ю вона заявила, що Володимир Зеленський не отримав можливості виступити перед парламентом Грузії. Мовляв, країна стала однією з небагатьох з-поміж європейських, де президент України не мав слова.

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Треба було запросити Зеленського, – Зурабішвілі

Вона підкреслила, що у цей час, коли триває війна, потрібно бути солідарними з Україною. Причому, додала вона, мовиться не про якісь надзусилля. Адже висловити солідарність нашій державі можна було просто: надавши слово Володимирові Зеленському.

Водночас Саломе Зурабішвілі зазначила в інтерв'ю, що не планує нікого з парламентарів засуджувати. Крім того, можна було продемонструвати й інші прояви солідарності українській державі.

Хто сприйме це як стрілу на свою адресу, нехай сприймає. Я говорю, що нам потрібно було запросити Зеленського до парламенту Грузії! Це всім зрозуміло,

– підкреслила вона.

Так, на фасаді парламенту Грузії 26 травня – у день, проведений під егідою євроінтеграції, – могли бути не лише прапори Грузії та ЄС. На її думку, там мали б вивісити також стяги України та Молдови.

Президентка Грузії додала, що якщо ці три країни спільно прагнуть до євроінтеграції, то це був би правильний крок. Особливо, якщо враховувати той факт, що саме завдяки Україні процедура зазнала чималого прискорення. Тож у Грузії мали б продемонструвати вдячність нашій державі.

Грузія так і не наклала санкції проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Грузія так і не наважилась продемонструвати підтримку Україні. Задля справедливості зазначимо, що мовиться саме про уряд країни. Натомість самі грузини виходили на багатотисячні мітинги та засуджували дії Росії. Не варто забувати, що на війні гинуть також добровольці з Грузії.

Так, у країні вирішили не приєднуватися до економічних санкцій, накладених на країну-агресорку. Водночас прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі підкреслив, що наша держава отримає підтримку "на політичному рівні у всіх форматах".

У середині квітня Київ відвідала делегація з Грузії на чолі зі спікером парламенту Шалвою Папуашвілі. Під час свого візиту парламентарі відвідали звільнені від російських загарбників Бучу й Ірпінь.

Під час пресконференції, яку 23 квітня давав Володимир Зеленський, президент України розкритикував в'ялість дій Грузії. Він підкреслив, що не розуміє, чому парламентарі країни так і не наважились долучитись до економічних санкцій проти Росії. Володимир Зеленський наголосив на тому, що такі поступки з боку держави не варті спроб буцімто захистити її економіку.

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