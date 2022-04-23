Зеленський у відповідь підкреслив, що вважає грузинів одним із найближчих народів для України. Разом з тим президент наголосив, що не розуміє негативну позицію лідерів Грузії стосовно впровадження санкцій проти Росії, передає 24 канал.

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Зеленський не розуміє дій грузинської влади

Володимир Зеленський подякував грузинському народу за підтримку – він назвав грузинів справжніми братами, адже вони допомагали Україні ще з часів Революції Гідності. Нині, за словами президента, громадяни Грузії воюють на боці України, волонтерять, передають гуманітарну допомогу, виходять на протести у своїй країні.

Разом з тим президент засудив дії та рішення грузинської влади. Він пояснив, що відверто не розуміє їхньої позиції стосовно незапровадження проти Росії санкцій.

Я це дуже боляче сприймаю. Вважаю, що це того не варте. Те, на що вони йдуть (грузинські лідери – ред. 24 канал). Незапровадження цих санкцій, ці копійки… Я не можу зрозуміти такої поведінки. Чув меседжі, що вони таким чином захищають свою економіку. Яку економіку? Росія вже відібрала частину території Грузії, майже дійшла до Тбілісі. Все це того не варте,

– емоційно висловився Зеленський.

При цьому президент підкреслив, що Україна та Грузія – сусідні держави. Українці не хочуть жодних конфліктів з грузинами – їх, переконаний Зеленський, ніколи й не виникне.

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Повернення українського посла у Грузію та вступ в ЄС

Грузинську журналістку турбувало питання, коли і чи планує Україна повернути свого посла до Грузії. Крім того, вона запитала, чи можлива спільна інтеграція двох держав у ЄС.

Зеленський відповів, що знає про прагнення грузинського народу вступити до Європейського Союзу, однак відповіді потрібно шукати всередині самої держави. Президент висловив впевненість, що Грузія вступить туди, куди забажає її народ, і Україна завжди поважатиме і підтримуватиме цей вибір.

Щодо повернення нашого посла – ми його обов'язково повернемо до дружньої Грузії. Повернемо, щойно відчуватимемо підтримку України з боку лідерів вашої (грузинської – ред. 24 канал) влади,

– пояснив Зеленський.

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