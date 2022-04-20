Посадовець повідомив, що прибув до країни, щоб обговорити з урядом та парламентом нові ініціативи і пропозиції, що стосуються інтеграції Грузії з НАТО. 24 канал передає деталі.

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Двері НАТО відчинені для Грузії

На брифінгу Аппатурай заявив, що очільники МЗС країн-членів НАТО на останній зустрічі прийняли рішення посилити підтримку країн, які перебувають під загрозою з боку Росії. Заступник генсека Альянсу зазначив, що вони зараз активно працюють у цьому напрямку.

Двері НАТО залишаються відчиненими для вашої країни (Грузії – ред. 24 канал). Більшість населення Грузії підтримує вступ до НАТО, і це записано у вашій конституції,

– підкреслив Аппатурай.

Разом з тим посадовець наголосив, що Альянс очікує від Грузії впровадження реформ та "менш поляризоване" середовище всередині країни.

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