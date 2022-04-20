Чиновник сообщил, что прибыл в страну, чтобы обсудить с правительством и парламентом новые инициативы и предложения, которые касаются интеграции Грузии с НАТО. 24 канал передает детали.

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Двери НАТО открыты для Грузии

На брифинге Аппатурай заявил, что главы МИД стран-членов НАТО на последней встрече приняли решение усилить поддержку находящихся под угрозой со стороны России стран. Замгенсека Альянса отметил, что они сейчас активно работают в этом направлении.

Двери НАТО остаются открытыми для вашей страны (Грузии – ред. 24 канал). Большинство населения Грузии поддерживает вступление в НАТО, и это записано в вашей конституции,

– подчеркнул Аппатурай.

Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что Альянс ожидает от Грузии внедрения реформ и "менее поляризованной" среды внутри страны.

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