У Грузии и Молдовы, конечно, есть то, чем они могут помочь Украине. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Однако, по его словам, есть 2 проблемы, и они касаются именно Грузии. Первая проблема – это власть, которая сейчас есть в Грузии, ведь она нет своей позиции и скорее балансирующая. Даже больше пророссийский, чем проукраинский.

Вторым пунктом Александр Коваленко назвал проблему логистики, которая есть в Грузии по поставке всего необходимого Украине.

Молдова

По словам Александра Коваленко, у Молдовы действительно не такая уж сильная армия. Даже слабее незаконных военных формирований, которые находятся в Приднестровье.

У нее не так много оружия, которое она могла бы передать Украине. Но Молдова это очень важный логистический узел, который не используется.

– сообщил Александр Коваленко.

"Молдова заняла позицию, что она не предоставляет логистические магистрали, дороги, пути для того, чтобы транзитом транспортировать военную технику, вооружение и все остальное оборудование в Украину. Она не предоставляет даже свое воздушное пространство, чтобы облегчить транспортировку в Украину оружия от наших международных партнеров ", – акцентировал военно-политический обозреватель.

Какова цель Молдовы и Грузии в "Рамштайне-3"

Александр Коваленко отметил, что Молдова, как и Грузия, пытаются использовать ситуацию с Украиной, чтобы вместе ускорить свое вступление в Европейский Союз и НАТО.

То есть они пытаются сейчас использовать эту ситуацию,

– рассказал Александр Коваленко.

"Но я не исключаю, что все же в Молдове видят реальную угрозу для себя от Приднестровья. И понимают, что позиция "страуса" уже не приносит им какой-либо пользы. Поэтому они и должны принимать какое-либо решение. Как минимум, предоставить свою территорию для того, чтобы беспрепятственно было соединение в Одесской области через Паланку", – подытожил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Последние новости по поводу встречи "Рамштайн-3"

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня началось заседание контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3" . Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с речью. Там собрались министры обороны более 55 стран. В их числе представители ЕС и НАТО.

Это уже третья встреча, в ходе которой обсуждают вопрос о поддержке Украины в войне с Россией. В первую очередь – о неотложных потребностях Украины, которые нужны для противостояния агрессору.

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