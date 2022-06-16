Такі висновки озвучили чотири колишні генеральні секретарі Альянсу. Вони наголосили, що питання, яким буде перемир'я із Росією, слід залишити українцям та головнокомандувачами країни.

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4 ексгенсеків НАТО озвучили поради щодо війни в Україні

У обговоренні дій НАТО в сьогоднішніх умовах взяли участь Андерс Фог Расмуссена, лорд Джордж Робертсон, Яап де Хооп Схеффер та Хав’єр Солана. Дискусія відбулася у середу 15 червня.

Зброя – пріоритет №1

Одним із перших із промовою виступив експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен та генеральний секретар НАТО з 2009 по 2014 роки. За його словами, головна мета світу зараз – забезпечення України необхідною зброєю.

Українці мають волю до боротьби, ми маємо їм надати, чим воювати. Вони воюють за всіх нас, за свободу і демократію,

– наголосив він.

Андерс Фог Расмуссен додав, що партнери по НАТО повинні робити значно більше, щоб допомогти українцям. Він нагадав, що зараз пріоритетом залишається далекобійна артилерія.

НАТО має говорити із позиції лідера

Його підтримав попередник на посаді генсека НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 по 2004 роки. Він сказав, що поставки зброї потрібно пришвидшити, так само потрібно більше уваги приділити тому, щоб українці її якнайшвидше опанували, а також важливо дати зрозуміти президенту Путіну, що "НАТО – це не той альянс, який програє".

Гадаю, росіянам потрібно знати, що П’ята стаття (Статуту НАТО, – 24 канал) – означає, що напад на одну з країн НАТО є нападом на всіх. І цей потужний сигнал має дійти до тієї малої групи людей, яка наразі оточує президента Путіна. Це треба сказати чітко, ясно, і щоб вони знали, що це насправді серйозно,

– сказав Робертсон.

На його думку, не потрібно уточнювати, що саме Альянс може зробити у відповідь, бо невизначеність для противника – одна зі складових успішної стратегії стримування.

Світ повинен зрозуміти: лише українці визначають, що для них є перемогою

Яап де Хооп Схеффер, який очолював НАТО з 2004 по 2009 рік, наголосив, що НАТО має говорити одним голосом та тісно співпрацювати з Європейським Союзом з політичних питань, зокрема щодо санкцій. Він також наголосив, що лише українці мають вирішувати, що вони вважатимуть перемогою у війні проти Росії.

"У нас є президент суверенної та незалежної держави, яка називається Україна, його звати Володимир Зеленський, і він є лідером, а тому потрібно уникати спекуляцій про те, що є прийнятним, чи неприйнятним серед наших лідерів. На самміті НАТО в Мадриді потрібно продемонструвати те, чого вдалося досягти пану Путіну, – безпрецедентну форму солідарності", – вважає Яап де Хооп Схеффер.

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Росія повинна побачити, що НАТО розширюється

Іспанський політик Хав’єр Солана, який був Генеральним секретарем НАТО грудня 1995 по жовтень 1999 року, додав, що "вперше в історії відбуваються поставки зброї в такому обсязі до країни, яка не є членом НАТО" та закликав доставляти їх швидше.

При цьому він відзначив, що складно постачати зброю до країни, яка вже перебуває у стані війни та має лише один відкритий кордон – із Польщею. Також, за словами Солана, невдовзі Росія тісніше межуватиме із НАТО, зокрема, завдяки вступу в Альянс Фінляндії та Швеції.

Деякі з колишніх очільників НАТО висловили сподівання, що протягом тих двох тижнів, що залишаються до самміту НАТО, вдасться владнати суперечки з Туреччиною, яка блокує питання вступ в Альянс Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, самміт НАТО в Мадриді відбудеться 29 – 30 червня. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, до іспанської столиці прибудуть 30 голів держав-членів Альянсу, чотири запрошені країни Азійсько-Тихоокеанського регіону (Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея), представники чотирьох країн ЄС, що не входять до НАТО, а також глави Європейської ради та Європейської комісії. Загалом, у самміті візьмуть участь від 40 до 50 іноземних делегацій.

Запрошення отримав також і Володимир Зеленський. Хоча, швидше за все, він звернеться до учасників самміту дистанційно.

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